Томпсон отказывается драться с Адесаньей и Пейджем

Американский боец ММА, бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе, ответил отказом на поединки против

«Многие парни хотят увидеть этот бой, но Адесанья слишком огромен. Глядя на него, я как будто смотрю снизу вверх, я даже на Криса Вайдмана так смотрю, хотя я один из самых высоких бойцов в полусреднем весе. Все спрашивают меня и про бой с Майклом Пейджем. Но это тоже нелучшая идея. Мы оба контратакующие бойцы, у нас очень похожие стили, так что, возможно, мы с ним просто попрыгаем в центре и подождем, когда кто-то что-то сделает. Даже если у нас схожие яркие стили, это не причина, почему наш бой будет захватывающим. Скорее, наоборот»

Стивен Томпсон последний поединок проиграл удушающим приемом во втором раунде Шавкату Рахмонову. Сейчас «Вандербой» идет девятым в рейтинге полусредневесов.