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    Прохазка хочет спуститься в средний вес в случае удачного реванша с Перейрой

    Бои ММА UFC Алекс Перейра Иржи Прохазка
    Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка может перейти в среднюю категорию. Чех хочет взять в промоушене второй пояс.

    Иржи Прохазка
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    Иржи Прохазка

    Однако покинуть дивизион до 93 кг он рассчитывает только после того, как возьмет реванш у Перейры и вернет себе титул. На данный момент Иржи занимает первую строчку в рейтинге полутяжеловесов.

    На прошедшем турнире UFC 300 он одолел техническим нокаутом во втором раунде Александра Ракича, пятого номера ростера. Напомним, что первый бой Иржи и Алекса Перейры состоялся в ноябре прошлого года.

    Тогда Прохазка проиграл нокаутом во втором раунде в битве за вакантный пояс в полутяжелом весе UFC и прервал свою серию из 20-ти побед кряду в ММА.

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