Прохазка хочет спуститься в средний вес в случае удачного реванша с Перейрой

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весеможет перейти в среднюю категорию. Чех хочет взять в промоушене второй пояс.

Однако покинуть дивизион до 93 кг он рассчитывает только после того, как возьмет реванш у Перейры и вернет себе титул. На данный момент Иржи занимает первую строчку в рейтинге полутяжеловесов.

На прошедшем турнире UFC 300 он одолел техническим нокаутом во втором раунде Александра Ракича, пятого номера ростера. Напомним, что первый бой Иржи и Алекса Перейры состоялся в ноябре прошлого года.

Тогда Прохазка проиграл нокаутом во втором раунде в битве за вакантный пояс в полутяжелом весе UFC и прервал свою серию из 20-ти побед кряду в ММА.