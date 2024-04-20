Хилл подерется в следующем бою против Раунтри на UFC 303 в июне

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весеполучил нового соперника. Им стал восьмой номер рейтинга дивизиона

Данный поединок состоится на турнире UFC 303 в ночь с 29 на 30 июня в одном карде с противостоянием между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

Напомним, что последний бой Хилл проиграл нокаутом в первом раунде действующему чемпиону полутяжелого дивизиона Алексу Перейре на юбилейном 300-м турнире.

Раунтри в предыдущем бою финишировал бывшего претендента на титул Энтони Смита. У Халила сейчас серия из пяти побед кряду в промоушене. Всего на его счету 14 выигрышей и 5 поражений в ММА.