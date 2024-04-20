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    Хилл подерется в следующем бою против Раунтри на UFC 303 в июне

    Бои ММА UFC Алекс Перейра Джамал Хилл Конор Макгрегор Майкл Чендлер
    Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл получил нового соперника. Им стал восьмой номер рейтинга дивизиона Халил Раунтри.

    Джамал Хилл
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    Джамал Хилл

    Данный поединок состоится на турнире UFC 303 в ночь с 29 на 30 июня в одном карде с противостоянием между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

    Напомним, что последний бой Хилл проиграл нокаутом в первом раунде действующему чемпиону полутяжелого дивизиона Алексу Перейре на юбилейном 300-м турнире.

    Раунтри в предыдущем бою финишировал бывшего претендента на титул Энтони Смита. У Халила сейчас серия из пяти побед кряду в промоушене. Всего на его счету 14 выигрышей и 5 поражений в ММА.

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