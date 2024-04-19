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    Биспинг считает Стрикленда фаворитом в бою с Костой

    Бои ММА UFC Пауло Коста Шон Стрикланд Майкл Биспинг Сборная России Ислам Махачев Дастин Порье
    Спортивный комментатор Майкл Биспинг рассказал, кого считает фаворитом в бою Шона Стрикленда и Пауло Косты в рамках средней весовой категории.

    Пауло Коста
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    Пауло Коста

    «Пауло Коста будет много идти вперед. Я думаю, что он бьет сильнее, но у Шона преимущество в кардио. Давайте помнить, что это главное со-главное событие из пяти раундов. Это значительное преимущество для Шона Стрикленда, потому что у него экономичный стиль. Пауло Коста наносит удары всем, что у него есть, ударами ногами с разворота, левыми высокими ударами, которые такие быстрые и взрывные, но требуют много энергии»

    Поединок Стрикленда и Косты состоится на турнире UFC 302. В главном событии вечера подерутся за титул в легком весе Дастин Порье и действующий чемпион Ислам Махачев.

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