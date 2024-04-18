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    Иржи Прохазка ответил отказом на вызов Джамала Хилла

    Бои ММА UFC Иржи Прохазка Джамал Хилл Алекс Перейра
    Чешский боец ММА Иржи Прохазка, экс-обладатель чемпионского пояса UFC в полутяжелом весе, ответил отказом на вызов другого бывшего обладателя титула в этой категории Джамала Хилла.

    Иржи Прохазка (справа)
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    Иржи Прохазка (справа)

    Оба бойца выступали на недавнем турнире UFC 300. Иржи в рамках предварительного карда нокаутировал во втором раунде пятого номера рейтинга Александра Ракича.

    Хилл в главном событии вечера в битве за пояс уступил досрочно за 2 минуты Алексу Перейре. Прохазку после удачного выступления интересует поединок только за титул.

    Чех рассчитывает в следующем бою встретиться в реванше с Перейрой, которому он проиграл нокаутом в ноябре прошлого года на UFC 295.

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