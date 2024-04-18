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    Нейт Диас назвал Леона Эдвардса лучшим бойцом UFC

    Бои ММА UFC Камару Усман Колби Ковингтон Леон Эдвардс Нейт Диас
    Ветеран смешанных единоборств Нейт Диас сделал неожиданный выбор в вопросе лучшего бойца UFC на данный момент.

    Нейт Диас
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    Нейт Диас

    «Самый крутой боец в UFC на данный момент — это Леон Эдвардс. Это тот поединок, который мне нужен. Мне нравится этот бой. Я думаю, что Леон отлично продвигается. Он стал лучше, и у него все получается. Он хороший боец и, вероятно, лучший в UFC прямо сейчас»

    Леон Эдвардс является чемпионом UFC в полусреднем весе. Свой последний поединок в декабре прошлого года он выиграл единогласным решением судей у Колби Ковингтона.

    Перед тем, как выйти на титульный поединок против Камару Усмана летом 2022 года, британец одолел по очкам в пятираундовом противостоянии Нейта Диаса.

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