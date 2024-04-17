Тренер Уайлдера: В бою с Чжилэем вы увидите прежнего Деонтея

, тренер бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC уверен в победе своего подопечного над

«У Джозефа Паркера и Энди Ли был невероятный план на игру. Они сделали ровно столько, чтобы выиграть раунды. В бою с Чжилэем вы увидите прежнего Деонтея. Ребята, вы увидите падение Чжана, и это будет прекрасно. Уайлдер очень артистичен и жесток. Чжан становится тарталеткой, когда устает. Он распадается на части, и ему становится по-настоящему страшно. Он готов на все, лишь бы не уставать. Ему просто не нравится попадать в уязвимое положение, когда он устал. Наша задача — увести его в темноту»

Предварительно бой Уайлдера и Чжилэя анонсирован на 1 июня в одном карде с Биволом и Бетербиевым, однако боксеры пока что не подписали контракт на поединок.