ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Спартак Гогниев«Лично мне с Ивичем скучно не было!». Спартак Гогниев — о «Химках», журналистах, уверенности в себе и планах поиграть против Симеоне
  • 12:58
    • «Сочи» и «Спартак» назвали стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ
  • 13:00
    • «Интер» готов заплатить 13 млн фунтов за защитника «МЮ»
  • 12:23
    • «МЮ» и «Тоттенхэму» интересен защитник «Фулхэма»
  • 11:29
    • «Ливерпуль» может подписать двух игроков «Спортинга»
    Все новости спорта

    Менеджер Холлоуэя: В следующем бою Макс хочет избить Топурию

    Бои ММА UFC Александр Волкановски Макс Холлоуэй Джастин Гейджи
    Тим Симпсон, менеджер звездного бойца ММА Макса Холлоуэя, сообщил о желании «Благословенного» подраться против чемпиона UFC в полулегком весе Илии Топурии.

    Макс Холлоуэй
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Макс Холлоуэй

    «Вряд ли Макс в ближайшее время получит четвертый бой с Волкановски, особенно с учетом того, что Алекс хочет реванш с Топурией. Холлоуэй в полулегком весе в следующем поединке планирует избить Илию»

    Менеджер Холлоуэя намекнул на то, что в случае победы над Джастином Гейджи Макс станет кандидатом на пояс в полулегком и легком дивизионах одновременно.

    Поединок «Благословенного» против Джастина состоится в ночь с 13 на 14 апреля на турнире UFC 300. Бой пройдет в легком весе, а на кону будет стоять титул BMF.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» покажет, кто настоящий чемпион
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Магнитка» завершит серию в Екатеринбурге?
  • «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Атлетико» и «Жирона» вновь сыграют результативно?
  • «Атлетико» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.14
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Гейджи — Холлоуэй
  • Бои
  • Завтра в 06:20
    •  1.74
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торино — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры