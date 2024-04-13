Менеджер Холлоуэя: В следующем бою Макс хочет избить Топурию

, менеджер звездного бойца ММА сообщил о желании «Благословенного» подраться против чемпиона UFC в полулегком весе

«Вряд ли Макс в ближайшее время получит четвертый бой с Волкановски, особенно с учетом того, что Алекс хочет реванш с Топурией. Холлоуэй в полулегком весе в следующем поединке планирует избить Илию»

Менеджер Холлоуэя намекнул на то, что в случае победы над Джастином Гейджи Макс станет кандидатом на пояс в полулегком и легком дивизионах одновременно.

Поединок «Благословенного» против Джастина состоится в ночь с 13 на 14 апреля на турнире UFC 300. Бой пройдет в легком весе, а на кону будет стоять титул BMF.