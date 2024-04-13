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    Тренер Царукяна: Оливейра гораздо опаснее Махачева

    Бои ММА Сборная России Ислам Махачев Чарльз Оливейра Арман Царукян
    Маркос Даматта, тренер четвертого номера рейтинга UFC в легком весе Армана Царукяна, объяснил, почему считает бывшего экс-чемпиона их дивизиона Чарльза Оливейру более опасным противником для своего подопечного, чем Ислам Махачев.

    Ислам Махачев (справа)
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    Ислам Махачев (справа)

    «Посмотрите на его послужной список, сколько побед решением судей у Чарльза? Две, может быть, три? Этот парень — финишер. Он нокаутирует людей, он заставляет сдаться их. Он чрезвычайно опасен. Сколько раз Ислам финишировал соперников? Вернитесь назад и посмотрите, как проходили бои. Чарльз — фокусник, который может вытащить кролика из шляпы, он очень опасен. Честно говоря, я думаю, что для Армана Оливейра более опасный соперник, чем Махачев»

    Махачев является чемпионом UFC в легком весе. Ранее он побеждал и Царукяна, и Оливейру, которые подерутся друг с другом в 300-м юбилейном турнире.

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