Тренер Царукяна: Оливейра гораздо опаснее Махачева

, тренер четвертого номера рейтинга UFC в легком весе объяснил , почему считает бывшего экс-чемпиона их дивизионаболее опасным противником для своего подопечного, чем

«Посмотрите на его послужной список, сколько побед решением судей у Чарльза? Две, может быть, три? Этот парень — финишер. Он нокаутирует людей, он заставляет сдаться их. Он чрезвычайно опасен. Сколько раз Ислам финишировал соперников? Вернитесь назад и посмотрите, как проходили бои. Чарльз — фокусник, который может вытащить кролика из шляпы, он очень опасен. Честно говоря, я думаю, что для Армана Оливейра более опасный соперник, чем Махачев»

Махачев является чемпионом UFC в легком весе. Ранее он побеждал и Царукяна, и Оливейру, которые подерутся друг с другом в 300-м юбилейном турнире.