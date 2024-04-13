Тренер Царукяна: Оливейра гораздо опаснее Махачева

Ислам Махачев (справа) Фото: globallookpress.com
«Посмотрите на его послужной список, сколько побед решением судей у Чарльза? Две, может быть, три? Этот парень — финишер. Он нокаутирует людей, он заставляет сдаться их. Он чрезвычайно опасен. Сколько раз Ислам финишировал соперников? Вернитесь назад и посмотрите, как проходили бои. Чарльз — фокусник, который может вытащить кролика из шляпы, он очень опасен. Честно говоря, я думаю, что для Армана Оливейра более опасный соперник, чем Махачев»
Махачев является чемпионом UFC в легком весе. Ранее он побеждал и Царукяна, и Оливейру, которые подерутся друг с другом в 300-м юбилейном турнире.