Дана Уайт поднял бонусы для участников UFC 300 до 300 тысяч долларов

По информации от, стало известно, что участники грядущего юбилейного турнира UFC 300 будут получать бонусы в размере 300000 долларов, что в 6 раз превышает стандартные выплаты.

«300 тысяч долларов, дело сделано!»

Напомним, что турнир UFC 300 пройдет в ночь с 13 на 14 апреля. В ивенте примут участие 12 бойцов, становившихся чемпионами промоушена.

Также в карде пройдут 2 титульника и бой за пояс BMF между Гейджи и Холлоуэем. Возглавит турнир поединок в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.

На кону будет стоять титула чемпиона в этой категории. В со-главном событии подерутся за пояс в женском минимальном весе Чжан и Сяонань.