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    Дана Уайт поднял бонусы для участников UFC 300 до 300 тысяч долларов

    Бои ММА Сборная России Джамал Хилл Алекс Перейра Макс Холлоуэй Джастин Гейджи
    По информации от Дана Уайта, стало известно, что участники грядущего юбилейного турнира UFC 300 будут получать бонусы в размере 300000 долларов, что в 6 раз превышает стандартные выплаты.

    Дана Уайт
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    Дана Уайт

    «300 тысяч долларов, дело сделано!»

    Напомним, что турнир UFC 300 пройдет в ночь с 13 на 14 апреля. В ивенте примут участие 12 бойцов, становившихся чемпионами промоушена.

    Также в карде пройдут 2 титульника и бой за пояс BMF между Гейджи и Холлоуэем. Возглавит турнир поединок в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.

    На кону будет стоять титула чемпиона в этой категории. В со-главном событии подерутся за пояс в женском минимальном весе Чжан и Сяонань.

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