Дана Уайт поднял бонусы для участников UFC 300 до 300 тысяч долларов

Дана Уайт Фото: globallookpress.com
«300 тысяч долларов, дело сделано!»
Напомним, что турнир UFC 300 пройдет в ночь с 13 на 14 апреля. В ивенте примут участие 12 бойцов, становившихся чемпионами промоушена.
Также в карде пройдут 2 титульника и бой за пояс BMF между Гейджи и Холлоуэем. Возглавит турнир поединок в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.
На кону будет стоять титула чемпиона в этой категории. В со-главном событии подерутся за пояс в женском минимальном весе Чжан и Сяонань.