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    Прохазка: Если справлюсь с Ракичем, то далее рассчитываю на титульник

    Бои ММА UFC Иржи Прохазка Джамал Хилл Алекс Перейра
    Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка намерен подраться с победителем пары Хилл-Перейра в случае удачного выступления в противостоянии с Александром Ракичем 14 апреля.

    Иржи Прохазка и Алекс Перейра
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    Иржи Прохазка и Алекс Перейра

    «Я рад вернуться в столь быстрое время. Надеюсь и верю, что смогу победить, справиться с этим парнем. Если выиграю у Ракича, то можно будет сказать, что я заслуживаю титульного боя. С одной стороны, я хотел бы подраться с Перейрой в следующем бою. Но это зависит от того, победит ли он. Впрочем, это не имеет значения. Как и в прошлый раз, я хочу доказать всем, что еще могу выйти и драться на столь высоком уровне. Я планирую каждый раз показывать более лучшие выступления»

    Прохазка предыдущий бой проиграл нокаутом Перейре во втором раунде. На UFC 300 он подерется в предварительном карде турнира против пятого номера рейтинга полутяжеловесов Адександра Ракича.

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