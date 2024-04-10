Прохазка: Если справлюсь с Ракичем, то далее рассчитываю на титульник

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе намерен подраться с победителем парыв случае удачного выступления в противостоянии с14 апреля.

«Я рад вернуться в столь быстрое время. Надеюсь и верю, что смогу победить, справиться с этим парнем. Если выиграю у Ракича, то можно будет сказать, что я заслуживаю титульного боя. С одной стороны, я хотел бы подраться с Перейрой в следующем бою. Но это зависит от того, победит ли он. Впрочем, это не имеет значения. Как и в прошлый раз, я хочу доказать всем, что еще могу выйти и драться на столь высоком уровне. Я планирую каждый раз показывать более лучшие выступления»

Прохазка предыдущий бой проиграл нокаутом Перейре во втором раунде. На UFC 300 он подерется в предварительном карде турнира против пятого номера рейтинга полутяжеловесов Адександра Ракича.