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    Тедди Атлас уверен, что Айзек Круз побьет Девина Хэйни и Теофимо Лопеса

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни
    Известный боксерский тренер Тедди Атлас видит Айзека Круза фаворитом в боях с чемпионами мира в полусреднем весе Девином Хэйни и Теофимо Лопесом.

    Теофимо Лопес
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    Теофимо Лопес

    «Хейни — прирожденный снайпер. Он всегда старается нанести несколько точных ударов: прямые удары правой рукой, короткие удары, апперкоты. У него действительно хороший апперкот, но Круз может быть восприимчив к этому удару. Девин надежен, и именно здесь надежность может сработать против тебя, когда ты начинаешь становиться предсказуемым парнем. Я бы хотел также увидеть Круза в бою с Теофимо. Он то идет вверх, то вниз, то горячий, то холодный — ты не знаешь, какой Теофимо тебе достанется. Но Теофимо умеет бить, а Круз — тот парень, у которого гораздо больше шансов победить Лопеса».

    Айзек Круз действующий чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBA Super. В последнем бою он отобрал пояс у Роландо Ромеро, нокаутировав его.

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