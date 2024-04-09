Тедди Атлас уверен, что Айзек Круз побьет Девина Хэйни и Теофимо Лопеса

Известный боксерский тренерфаворитом в боях с чемпионами мира в полусреднем весе

«Хейни — прирожденный снайпер. Он всегда старается нанести несколько точных ударов: прямые удары правой рукой, короткие удары, апперкоты. У него действительно хороший апперкот, но Круз может быть восприимчив к этому удару. Девин надежен, и именно здесь надежность может сработать против тебя, когда ты начинаешь становиться предсказуемым парнем. Я бы хотел также увидеть Круза в бою с Теофимо. Он то идет вверх, то вниз, то горячий, то холодный — ты не знаешь, какой Теофимо тебе достанется. Но Теофимо умеет бить, а Круз — тот парень, у которого гораздо больше шансов победить Лопеса».

Айзек Круз действующий чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBA Super. В последнем бою он отобрал пояс у Роландо Ромеро, нокаутировав его.