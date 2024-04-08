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    Гейджи не хочет драться с Махачевым в июне в случае победы в своем бою на UFC 300

    Бои ММА UFC Сборная России Ислам Махачев Чарльз Оливейра Джастин Гейджи Макс Холлоуэй Арман Царукян
    Обладатель титул BMF Джастин Гейджи объяснил, почему не хочет драться с Исламом Махачевым за основной пояс UFC в легком весе в июне.

    Джастин Гейджи
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    Джастин Гейджи

    «В UFC называют бой Оливейра-Царукян претендентским. Победитель этого боя сразится с Махачевым в июне. Затем я буду драться с победителем грядущего титульного противостояния на "Мэдисон Сквер Гарден" в ноябре. Для меня это идеальный график. У меня определенно будет время отдохнуть, восстановиться и чему-то обучиться, чтобы подготовиться к данному бою. Для меня это идеальная ситуация. Посмотрим, ляжет ли Оливейра снова спать. Я думаю, что если Царукян победит, он однозначно подерется за пояс следующим»

    Гейджи на UFC 300 проведет поединок против Макса Холлоуэя. Джастин сейчас располагается на второй строчке в рейтинге легкого дивизиона. Ранее он одолел нокаутом Дастина Порье.

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