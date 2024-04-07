Александр Усик: Я не думаю, что бой с Фьюри снова сорвется

Чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории уверен в том, что его поединок сбольше не сорвется.

«Я не думаю, что бой с Фьюри снова сорвется. Уверен, наш бой состоится. Я сосредоточен сейчас только на своих тренировках, на своей семье и на своей команде. Никогда не сижу в соцсетях и не читаю, что пишут вокруг. Сейчас это плохо для меня. Это пустая трата времени. Я читаю свои книги, я разговариваю со своей семьей .... Вот такая у меня подготовка. Если я смогу нокаутировать Фьюри, я это сделаю, если я смогу провести 12 раундов, я проведу 12 раундов. Моя цель — победить. Как это будет, на то воля Божья»

Усик подходит к поединку Фьюри за все пояса в тяжелом весе после победы нокаутом над Даниэлем Дюбуа. Бой Александра и Тайсона состоится 18 мая и возглавит боксерский кард в Саудовской Аравии.