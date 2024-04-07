Брат Джонни Уокера рассказал, почему проиграл в дебютном бою в UFC

, брат звездного бойца смешанных единоборств назвал причину неудачи в дебюте в UFC на прошедшем турнире в Лас-Вегасе.

«Я нервничал из-за того, что не покажу того, чего ожидают фанаты. Мой брат мастер нокаутов, и моя игра не похожа на его. У меня больше нокаутов в партере. Я сбиваю людей с ног и стираю их в порошок. У нас разные стили. Люди могут ожидать, что я буду драться, как мой брат, но я не мой брат, я совсем другой»

На UFC Vegas 90 Вальтер Уокер провел дебютный поединок в промоушене против Лукаса Бржески, который шел перед их противостоянием на серии из трех проигрышей кряду.

Бой продлился все 3 раунда. Судьи единогласным решением отдали победу Бржески. Для Вальтера Уокера это поражение стало первым в карьере.