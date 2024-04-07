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    Брат Джонни Уокера рассказал, почему проиграл в дебютном бою в UFC

    Бои ММА UFC
    Вальтер Уокер, брат звездного бойца смешанных единоборств Джонни Уокера, назвал причину неудачи в дебюте в UFC на прошедшем турнире в Лас-Вегасе.

    Вальтер Уокер и Лукас Бржески
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    Вальтер Уокер и Лукас Бржески

    «Я нервничал из-за того, что не покажу того, чего ожидают фанаты. Мой брат мастер нокаутов, и моя игра не похожа на его. У меня больше нокаутов в партере. Я сбиваю людей с ног и стираю их в порошок. У нас разные стили. Люди могут ожидать, что я буду драться, как мой брат, но я не мой брат, я совсем другой»

    На UFC Vegas 90 Вальтер Уокер провел дебютный поединок в промоушене против Лукаса Бржески, который шел перед их противостоянием на серии из трех проигрышей кряду.

    Бой продлился все 3 раунда. Судьи единогласным решением отдали победу Бржески. Для Вальтера Уокера это поражение стало первым в карьере.

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