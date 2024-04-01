Нэйт Ландвер заинтересован в поединке с Брайсом Митчеллом

Американский боец смешанных единоборств бросил вызов рейтинговому полулегковесу UFC

«Готов драться с кем угодно. Мы должны выяснить, как долго будет заживать эта рана, и посмотреть, чего от меня хочет UFC. Я боец, а бойцы дерутся, и я готов идти дальше. Здорово вернуться на победную тропу. Перед этим утром я проснулся с намерением кое-что доказать, а теперь могу лечь спать победителем. Теперь я заинтересован в бою с Брайсом Митчеллом»

Нэйт Ландвер в последнем поединке нокаутировал Джамала Эммерса. По окончании UFC Atlantic City он получил бонус в размере 50000 долларов за лучшее выступление вечера.

Таким образом, Нэйт закрыл поражение от Дэна Иге. Брайс Митчелл сейчас идет десятым в рейтинге полулегкого дивизиона UFC. Ранее он уступил нокаутом Джошу Эммету.