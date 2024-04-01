Айзек Круз хочет получить реванш с Джервонтой Дэвисом

Новый чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBA Super рассчитывает провести ответный поединок против

«Я всегда говорил, что у меня нет проблем с боями, я готов драться с кем угодно. Это очень просто: обеим сторонам нужно прийти к соглашению, и мы можем устроить любой бой. Это всего лишь вопрос переговоров о бое и достижения условий. Впрочем, есть соперник, который стоит особняком. Я бы не против подраться еще раз с Джервонтой Дэвисом»

Айзек Круз в последнем поединке одолел нокаутом в восьмом раунде Роландо Ромеро и отобрал у него титул WBA Super. Для мексиканца это уже пятая победа кряду и 26-я в профессиональной карьере.

В последний раз он проиграл в 2021 году. Тогда Круз уступил единогласным решением судей непобежденному Джервонте Дэвису.