Хэйни готов подраться с Маттиасом или Лопесом после боя с Гарсией

Обладатель чемпионского пояса WBC по боксу в первом полусреднем весе назвал имена потенциальных соперников после боя с

«Этот бой с Матиасом вполне может состояться. Если Теофимо захочет со мной подраться, мы могли бы провести и этот бой. Я хочу проводить крупнейшие бои с лучшими боксерами мира, потому что я действительно верю в то, что я лучший. И я не просто так говорю это. Я говорю это, потому что я настоящий чемпион. Вы посмотрите мое резюме. Оно показывает это. Из молодых парней я единственный такой. Хотя, нет, на самом деле, я должен снять шляпу перед Теофимо Лопесом. Это парень тоже делает шоу»

Хэйни проведет первую защиту титула WBC против Райана Гарсии. Их поединок состоится 20 апреля. Напомним, что Девин ранее еще не потерпел ни единого поражения в профессиональной карьере.