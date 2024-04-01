Соннен предложил Бакли подраться против Пейджа

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем и полутяжелом дивизионахбросить вызов

«Бакли победил Люке, но что мы можем ожидать от него дальше? Я думаю, ему потребуется немного времени, чтобы ответить на этот вопрос. Люке — это был большой вызов. Возможно, у Хоакина есть что-то личное, о чем мы не знаем. Между тем, я мог бы очень легко ответить, с кем дальше у Бакли получился бы хороший бой. Это высокий парень, у которого есть удар, изюминкой которого являются нокауты. Бакли одержал победу и теперь ему стоит вызвать Майкла "Венома" Пейджа. Уверен они проведут этот бой очень быстро. И это будет настоящее шоу»

Бакли на турнире в Атлантик-Сити 31 марта одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над Висенте Люке. Благодаря данному успеху, Хоакин должен потеснить бразильца с 11-й строчки в рейтинге полусредневесов UFC.