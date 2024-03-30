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    Уиттакер назвал бойца, который доставил ему больше всего проблем, и это не Адесанья

    Бои ММА UFC Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья Пауло Коста
    Роберт Уиттакер, экс-чемпион UFC в средней весовой категории, рассказал, кто из бойцов доставил ему больше всех проблем, не упомянув при этом Исраэля Адесанью.

    Роберт Уиттакер (справа)
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    Роберт Уиттакер (справа)

    «Джейкоб Малкун — один из моих главных партнеров в тренажерном зале. Изо дня в день мы боремся, занимаемся грэпплингом, работаем вместе, и, честно говоря, никто за всю историю моей карьеры не доставлял мне больше проблем, чем он. Я думаю, что он феноменальный боец. Я дрался со многими парнями, тренировался со многими людьми, но Малкун тот парень, который доставлял мне больше всего проблем в боях. В любом реальном бою, кроме реванша Ромеро, я не ощущал от оппонентов какого-то дискомфорта. Но если бы мы дрались в реальном бою с Джейкобом, это было очень сложно»

    Роберт Уиттакер занимает третью строчку в рейтинге среднего дивизиона UFC. В последнем своем бою «Жнец» одолел единогласным решением судей Пауло Косту.

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