Хоакин Бакли считает себя лучше Леона Эдвардса

Боец ММА, выступающий в полусреднем весе, считает себя лучше действующего чемпиона их дивизиона

«Разница между мной и Леоном в том, что я нокаутирую людей, а он нет. Как долго он в UFC? С 2014 года? И у него за 10 лет всего 2 нокаута. Мы с Эдвардсом абсолютно разные. Ему потребовалось долгое время, чтобы получить титул. Он чемпион, но в отличие от него я любимец фанатов. Сейчас все еще много людей не знают, кто такой, Леон Эдвардс. Я не говорю, что он плохой боец. Он превосходный боец. Но он не устраивает тот бой, который фанаты хотят видеть каждый раз. Зато я устраиваю шоу и даю людям то, чего они хотят»

Бакли сейчас идет на серии из двух побед в полусреднем весе. 31 марта он подерется с 11-м номером рейтинга данного дивизиона Висенте Люке в со-главном событии вечера на турнире в Атлантик-Сити.