Джафел Фильо рассчитывает на реванш с Мухаммадом Мокаевым

Мухаммад Мокаев Фото: globallookpress.com
Их встреча состоялась в марте прошлого года. Тогда Фильо выигрывал поединок по очкам, но уступил сабмишном в третьем раунде.
Впоследствии бразилец одержал 2 досрочных победы в UFC. После проигрыша Мокаеву он одолел сабмишном Даниэля Бареза. На прошедшем турнире UFC Vegas 88 Фильо задушил в первом раунде Одэ Осборна.
Всего в активе Джафела 16 побед и 5 поражений в профессиональной карьере. В 15-ти поединках он выигрывал досрочно. У Мокаева 11 побед и ни одного проигрыша в ММА.