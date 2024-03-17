Джафел Фильо рассчитывает на реванш с Мухаммадом Мокаевым

Бразильский боец наилегчайшего дивизиона UFCрассчитывает в ближайшем будущем получить реванш против, с которым он дрался в дебютном поединке в промоушене.

Их встреча состоялась в марте прошлого года. Тогда Фильо выигрывал поединок по очкам, но уступил сабмишном в третьем раунде.

Впоследствии бразилец одержал 2 досрочных победы в UFC. После проигрыша Мокаеву он одолел сабмишном Даниэля Бареза. На прошедшем турнире UFC Vegas 88 Фильо задушил в первом раунде Одэ Осборна.

Всего в активе Джафела 16 побед и 5 поражений в профессиональной карьере. В 15-ти поединках он выигрывал досрочно. У Мокаева 11 побед и ни одного проигрыша в ММА.