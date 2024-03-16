Биспинг назвал двух возможных соперников для Стрикленда

Экс-чемпион UFC в среднем весе назвал двух возможных соперников для, нынешнего первого номера рейтинга категории до 83,9 кг.

«К сожалению для Шона, ему придется еще немного поработать, ему придется драться с кем-то другим, а не с Дрикусом Дю Плесси. Я не знаю, кто это будет. Потенциально Брендану Аллену нужен соперник, так как Марвин Веттори только что выбыл. Брендан Аллен и Шон Стрикленд дрались раньше и "Тарзан" выиграл тот бой. Шон и Брендан не нравятся друг другу. Впрочем, если Стрикленд вновь одержит победу над Алленом, идущим шестым в рейтинге, сложно сказать, что будет дальше»

Стрикленд в прошлом бою проиграл раздельным решением судей Дю Плесси в титульном поединке и потерял пояс. UFC не планирует устраивать их реванш и видит Адесанью следующим оппонентом для Дрикуса.