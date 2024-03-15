ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Григорян«Сперцян не проиграл бы конкуренцию Педри». Александр Григорян — о сюрпризах Лиги чемпионов, испанских аферистах и немужском футболе в Первой лиге
  • 14:15
    • «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов, «Барса» встретится с «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Чак Лидделл: Я бы нокаутировал Джонса в свои лучшие годы

    Бои ММА UFC Джон Джонс
    Легендарный боец ММА Чак Лидделл, экс-чемпион UFC в полутяжелом весе, уверен, что в свои пиковые годы смог бы нокаутировать Джона Джонса.

    Джон Джонс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джон Джонс

    «Это был бы крутой бой. Если хотите знать мое мнение, то я бы нокаутировал Джонса в свои лучшие годы. Джон, действительно, хорошо умеет диктовать свои условия. Если он лучше тебя в партере, он уложит тебя на землю и финиширует там. Он был в состоянии контролировать ход многих боев. Но Джонс не смог бы сделать этого со мной в поединке. А значит, он никогда не смог бы победить меня»

    Чак Лидделл завоевал титул в 2005 году и далее провел 4 успешных защиты титула кряду. Джонс стал чемпионом в полутяжелом весе в марте 2011-го. Впоследствии он 11 раз защитил пояс, что является рекордом для данного дивизиона.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Реал Сосьедад» в зоне еврокубков?
  • «Реал Сосьедад» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Лион» докажет свой уровень
  • «Тулуза» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Поднимется ли «Лейпциг» в зону Лиги чемпионов?
  • «Кельн» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тулуза — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кельн — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры