Чак Лидделл: Я бы нокаутировал Джонса в свои лучшие годы

Легендарный боец ММА, экс-чемпион UFC в полутяжелом весе, уверен , что в свои пиковые годы смог бы нокаутировать

«Это был бы крутой бой. Если хотите знать мое мнение, то я бы нокаутировал Джонса в свои лучшие годы. Джон, действительно, хорошо умеет диктовать свои условия. Если он лучше тебя в партере, он уложит тебя на землю и финиширует там. Он был в состоянии контролировать ход многих боев. Но Джонс не смог бы сделать этого со мной в поединке. А значит, он никогда не смог бы победить меня»

Чак Лидделл завоевал титул в 2005 году и далее провел 4 успешных защиты титула кряду. Джонс стал чемпионом в полутяжелом весе в марте 2011-го. Впоследствии он 11 раз защитил пояс, что является рекордом для данного дивизиона.