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    Биспинг предложил UFC устроить претендентский бой Гэрри и Пейджа в полусреднем весе

    Бои ММА UFC Леон Эдвардс Майкл Биспинг
    Экс-чемпион UFC в средней весовой категории, а ныне спортивный комментатор и аналитик Майкл Биспинг рассказал, кто должен подраться в претендентском бою в полусреднем дивизионе.

    Майкл Биспинг
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    Майкл Биспинг

    «Как фанат, я бы с удовольствием посмотрел бой Гэрри и Пейджа. Они оба очень высокие. Они оба ударники, которые не собираются бороться. Мы увидим, как 2 чрезвычайно талантливых кикбоксера идут вперед, и это было бы очень весело. Победитель этого боя между Майклом Пейджем и Иэном Гарри потенциально мог бы сразиться с Леоном Эдвардсом за титул на большом стадионе в Великобритании»

    Майкл Пейдж занимает 13-ю строчку в рейтинге полусреднего дивизиона. Иэн Гэрри идет на седьмом месте в ростере. Чемпионом в этой категории является Леон Эдвардс, у которого до сих пор нет соперника для третьей защиты титула.

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