Биспинг предложил UFC устроить претендентский бой Гэрри и Пейджа в полусреднем весе

Экс-чемпион UFC в средней весовой категории, а ныне спортивный комментатор и аналитик рассказал , кто должен подраться в претендентском бою в полусреднем дивизионе.

«Как фанат, я бы с удовольствием посмотрел бой Гэрри и Пейджа. Они оба очень высокие. Они оба ударники, которые не собираются бороться. Мы увидим, как 2 чрезвычайно талантливых кикбоксера идут вперед, и это было бы очень весело. Победитель этого боя между Майклом Пейджем и Иэном Гарри потенциально мог бы сразиться с Леоном Эдвардсом за титул на большом стадионе в Великобритании»

Майкл Пейдж занимает 13-ю строчку в рейтинге полусреднего дивизиона. Иэн Гэрри идет на седьмом месте в ростере. Чемпионом в этой категории является Леон Эдвардс, у которого до сих пор нет соперника для третьей защиты титула.