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    Пейдж отказывается от поединка против Томпсона

    Бои ММА UFC Шавкат Рахмонов
    Рейтинговый полусредневес UFC Майкл Пейдж заявил, что не станет драться против бывшего претендента на титул в данной весовой категории Стивена Томпсона.

    Стивен Томпсон (справа)
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    Стивен Томпсон (справа)

    «Поскольку мы такие похожие по стилю бойцы, потенциально это может быть скучный поединок. Мы будем финтить, прыгать по клетке и осторожничать, потому что слишком много знаем друг о друге»

    Пейдж на данный момент располагается на 13-й строчке в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Ранее он одолел единогласным решением судей Кевина Холлэнда.

    Томпсон является девятым номером в ростере этого дивизиона. «Вандербой» в последнем бою уступил удушающим приемом во втором раунде Шавкату Рахмонову.

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