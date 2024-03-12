Пейдж отказывается от поединка против Томпсона

Рейтинговый полусредневес UFC заявил , что не станет драться против бывшего претендента на титул в данной весовой категории

«Поскольку мы такие похожие по стилю бойцы, потенциально это может быть скучный поединок. Мы будем финтить, прыгать по клетке и осторожничать, потому что слишком много знаем друг о друге»

Пейдж на данный момент располагается на 13-й строчке в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Ранее он одолел единогласным решением судей Кевина Холлэнда.

Томпсон является девятым номером в ростере этого дивизиона. «Вандербой» в последнем бою уступил удушающим приемом во втором раунде Шавкату Рахмонову.