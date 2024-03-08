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    Оверим объяснил, за счет чего Нганну может победить Джошуа

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа ММА UFC Франсис Нганну
    Экс-претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе Алистар Оверим считает, что у его бывшего соперника Фрэнсиса Нганну есть шансы на победу в боксерском бою с Энтони Джошуа.

    Фрэнсис Нганну
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    Фрэнсис Нганну

    «В этом бою я вижу Фрэнсиса Нганну, который более уверен в себе. Когда я смотрю на Энтони Джошуа, более опытного боксера, то я не вижу такой же уверенности, как у Фрэнсиса. Как боец, я обращаю внимание на эти вещи. Все эти маленькие детали очень важны. Разница в весе тоже имеет значение»

    Бой Нганну и Джошуа по правилам бокса состоится в ночь с 8 на 9 марта. На взвешивании Фрэнсис оказался тяжелее оппонента на 9 кг. «Хищник» показал на весах 124 кг, а Джошуа 115.

    Их противостояние станет главным событием вечера на турнире в Саудовской Аравии. Также в основном карде ивента пройдут еще 3 титульных поединка.

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