Том Аспиналл: Нганну невероятный боец, он может победить Джошуа

Временный чемпион UFC в тяжелом весевысоко оценил шансына победу в боксерском поединке против

«Я думал, что Фрэнсис Нганну просто большой и жесткий парень. Но на самом деле у него хорошие боксерские способности. Навыки того же Тайсона Фьюри абсолютно безумны. Я все еще не могу в то, насколько хорош был Фрэнсис в прошлом бою. Теперь он собирается побить "Эй-Джея". Нганну невероятный боец. Уверен, что Фрэнсис может одолеть Джошуа»

Боксерский поединок Нганну и Джошуа в тяжелом весе возглавит кард турнира 8 марта в Саудовской Аравии. Встреча пройдет в формате десяти раундов.

Фрэнсис ранее на профессиональном ринге провел только один поединок. В октябре прошлого года он уступил раздельным решением Тайсону Фьюри, хотя в одном из раундов отправил его в нокдаун.