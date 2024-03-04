ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Автомобилист» в матче с «Ак Барсом»Неуступчивые середняки атакуют фаворитов, «Автомобилист» и «Авангард» уходят в отрыв
  • 17:27
    • Источник: Промеса не приговорят к тюрьме за побег с места ДТП и не выдадут Нидерландам
  • 15:26
    • Де Йонг и Педри пропустят ближайшие матчи «Барселоны» из-за травм
    Все новости спорта

    Майк Тайсон не помогал Нганну готовиться к бою с Джошуа

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Энтони Джошуа Майк Тайсон Франсис Нганну
    Амер Абдулла, менеджер легендарного боксера Майка Тайсона, сообщил, что его клиент не помогал Фрэнсису Нганну в процессе подготовки к поединку с Энтони Джошуа.

    Майк Тайсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Майк Тайсон

    «На этот раз — нет. Он не участвовал в тренировочном лагере Фрэнсиса. Майк Тайсон не смог там присутствовать. Но у них ранее были переговоры о продолжении сотрудничества»

    8 марта Нганну подерется по правилам бокса в десятираундовом бою против Джошуа в рамках тяжелого веса. Их бой возглавит кард турнира в Саудовской Аравии.

    Также на том же ивенте пройдут 3 титульных поединка. В одном из них примет участие россиянин Магомед Курбанов в битве за пояс чемпиона мира по версии WBA Super в первом среднем весе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уверенная победа гостей?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Интер» разгромить «Дженоа»?
  • «Интер» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Московский этап серии начнется без размаха
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 4 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лидс — Сток Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сандерленд — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Жетысу — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры