Майк Тайсон не помогал Нганну готовиться к бою с Джошуа

, менеджер легендарного боксера сообщил , что его клиент не помогалв процессе подготовки к поединку с

«На этот раз — нет. Он не участвовал в тренировочном лагере Фрэнсиса. Майк Тайсон не смог там присутствовать. Но у них ранее были переговоры о продолжении сотрудничества»

8 марта Нганну подерется по правилам бокса в десятираундовом бою против Джошуа в рамках тяжелого веса. Их бой возглавит кард турнира в Саудовской Аравии.

Также на том же ивенте пройдут 3 титульных поединка. В одном из них примет участие россиянин Магомед Курбанов в битве за пояс чемпиона мира по версии WBA Super в первом среднем весе.