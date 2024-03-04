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    Рой Джонс объяснил, почему Бенавидес и Кроуфорд побьют «Канело»

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес Дэвид Бенавидес Теренс Кроуфорд Рой Джонс
    Боксер из Зала славы, действующий промоутер, тренер и уважаемый аналитик Рой Джонс поделился сценариями, в которых он видит, как Дэвид Бенавидес и Теренс Кроуфорд побеждают Сауля Альвареса.

    Рой Джонс
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    Рой Джонс

    «Что касается Дэвида, то это сложный бой для "Канело", потому что Бенавидес наносит много ударов. Иногда сила может вмешаться и изменить ситуацию. Альварес не сможет подбить Бенавидеса в первых трех или четырех раундах, и я не вижу, чтобы он выиграл этот бой»

    По мнению Роя Джонса, Альварес не сумеет справиться и с Теренсом Кроуфордом, который меньше него по габаритам.

    «Теренс хочет совершить что-то историческое, чтобы укрепить свое наследие в боксе. Кроуфорд может боксировать также, как Флойд Мейвезер. Он бьет и не получает ударов. Если он сможет выдержать удар в этом весе, то, вероятно, выиграет бой у Альвареса», — заявил экс-чемпион мира в первом тяжелом весе.

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