Рой Джонс объяснил, почему Бенавидес и Кроуфорд побьют «Канело»

Боксер из Зала славы, действующий промоутер, тренер и уважаемый аналитик поделился сценариями, в которых он видит, какпобеждают

«Что касается Дэвида, то это сложный бой для "Канело", потому что Бенавидес наносит много ударов. Иногда сила может вмешаться и изменить ситуацию. Альварес не сможет подбить Бенавидеса в первых трех или четырех раундах, и я не вижу, чтобы он выиграл этот бой»

По мнению Роя Джонса, Альварес не сумеет справиться и с Теренсом Кроуфордом, который меньше него по габаритам.

«Теренс хочет совершить что-то историческое, чтобы укрепить свое наследие в боксе. Кроуфорд может боксировать также, как Флойд Мейвезер. Он бьет и не получает ударов. Если он сможет выдержать удар в этом весе, то, вероятно, выиграет бой у Альвареса», — заявил экс-чемпион мира в первом тяжелом весе.