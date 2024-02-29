Диас намерен стать запасным в бою Чендлера и Макгрегора

Американский боец ММА, выступавший в легком и полусреднем дивизионах UFC, сообщил о желании страховать поединокпротив

«Это будет нетитульный бой, но их противостояние станет главным событием вечера. Так что встреча Конора Макгрегора и Нейта Диаса тоже звучит неплохо. Я готов заменить Чендлера»

Диас и Макгрегор ранее дважды дрались друг с другом. В первом поединке Нейт выиграл удушающим приемом. В ответном бою он проиграл ирландцу раздельным решением судей.

Бой Макгрегора и Чендлера предварительно запланирован на июнь. Конор в последний раз дрался летом 2021 года. Майкл и Нейт предыдущие бои в UFC провели осенью 2022-го.