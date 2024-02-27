Дана Уайт: Победитель боя Джонс-Миочич подерется с Аспиналлом

Глава UFC назвал следующего соперника для обладателя временного титула в тяжелой весовой категории

«Стипе и Джон для многих фанатов ММА являются величайшими бойцами. Не дать Тому шанс подраться за пояс для таких парней неправильно. Победитель боя Джонс-Миочич далее встретится с Аспиналлом. Мы закроем этот вопрос»

Бой Джонса и Миочича предварительно запланирован на июнь. Изначально их поединок должен был состояться на турнире UFC 295, но отменился из-за травмы Джона.

Джонс сейчас чемпион тяжелого дивизиона. В предыдущем своем поединке он победил удушающим приемом в первом раунде Сирила Гана в битве за вакантный титул.