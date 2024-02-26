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    Чендлер посоветовал Волкановски взять паузу в карьере

    Бои ММА UFC Александр Волкановски Майкл Чендлер
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весе Майкл Чендлер посоветовал Александру Волкановски не соглашаться на незамедлительный реванш с Илией Топурией и взять паузу в своей карьере.

    Майкл Чендлер
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    Майкл Чендлер

    «Ваш мозг может отключаться, ваше тело может отключаться, и это ослабляет эффект, когда дело доходит до способности держать удары. Я бы хотел, чтобы Волкановски немного отдохнул, провел время со своей семьей, по-прежнему оставался вовлеченным в ММА, но не принимал никаких ударов в голову. Этот парень еще нужен нам в UFC»

    Александр Волкановски в последнем поединке на UFC 298 потерпел поражение нокаутом во втором раунде от Илии Топурии.

    Австралиец впервые за карьеру проиграл в рамках полулегкого дивизиона и лишился чемпионского пояса в этой весовой категории, который ранее он удерживал на протяжении четырех лет.

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