Чендлер посоветовал Волкановски взять паузу в карьере

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весене соглашаться на незамедлительный реванш си взять паузу в своей карьере.

«Ваш мозг может отключаться, ваше тело может отключаться, и это ослабляет эффект, когда дело доходит до способности держать удары. Я бы хотел, чтобы Волкановски немного отдохнул, провел время со своей семьей, по-прежнему оставался вовлеченным в ММА, но не принимал никаких ударов в голову. Этот парень еще нужен нам в UFC»

Александр Волкановски в последнем поединке на UFC 298 потерпел поражение нокаутом во втором раунде от Илии Топурии.

Австралиец впервые за карьеру проиграл в рамках полулегкого дивизиона и лишился чемпионского пояса в этой весовой категории, который ранее он удерживал на протяжении четырех лет.