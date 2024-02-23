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    Нганну проведет бой в PFL с победителем титульника между Бейдером и Феррейрой

    Бои ММА UFC Bellator PFL Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Франсис Нганну
    Бывший чемпион UFC в тяжелой весовой категории Фрэнсис Нганну узнал, с кем подерется в дебютном поединке по ММА в PFL.

    Фрэнсис Нганну
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    Фрэнсис Нганну

    Его следующим соперником станет победитель чемпионского противостояния между Ренаном Фейррейрой и Райаном Бейдером. Их бой состоится на первом объединенном турнире PFL и Bellator 25 февраля.

    Нганну впереди ожидает боксерский поединок против Энтони Джошуа 8 марта на турнире в Саудовской Аравии. Для камерунца это будет второй бой на профессиональном ринге.

    В дебютном противостоянии в боксе он уступил раздельным решением судей британцу Тайсону Фьюри. После того боя Нганну вошел в топ-10 тяжеловесов по версии WBC.

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