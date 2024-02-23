Нганну проведет бой в PFL с победителем титульника между Бейдером и Феррейрой

Бывший чемпион UFC в тяжелой весовой категорииузнал, с кем подерется в дебютном поединке по ММА в PFL.

Его следующим соперником станет победитель чемпионского противостояния между Ренаном Фейррейрой и Райаном Бейдером. Их бой состоится на первом объединенном турнире PFL и Bellator 25 февраля.

Нганну впереди ожидает боксерский поединок против Энтони Джошуа 8 марта на турнире в Саудовской Аравии. Для камерунца это будет второй бой на профессиональном ринге.

В дебютном противостоянии в боксе он уступил раздельным решением судей британцу Тайсону Фьюри. После того боя Нганну вошел в топ-10 тяжеловесов по версии WBC.