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    Энди Руис был исключен из рейтинга боксеров-тяжеловесов WBC

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Деонтей Уайлдер
    WBC принял решение исключить из рейтинга бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Энди Руиса в связи с низкой активностью выступлений.

    Энди Руис (слева)
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    Энди Руис (слева)

    В последний раз мексиканец выступал в сентябре прошлого года. Тогда он одолел единогласным решением судей Луиса Ортиса. После того боя Руис должен был драться с Деонтеем Уайлдером, но не сумел с ним договориться.

    Причиной отказа Энди стал слишком маленький гонорар. Осенью этого года боксер получил травму и выбыл из строя на несколько месяцев. В активе Руиса 35 побед и 2 проигрыша на профессиональном ринге.

    Сейчас мексиканец занимает четвертую строчку по линии WBO. В рейтингах трех остальных организаций Руис отсутствует.

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