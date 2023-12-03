Энди Руис был исключен из рейтинга боксеров-тяжеловесов WBC

WBC принял решение исключить из рейтинга бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весев связи с низкой активностью выступлений.

В последний раз мексиканец выступал в сентябре прошлого года. Тогда он одолел единогласным решением судей Луиса Ортиса. После того боя Руис должен был драться с Деонтеем Уайлдером, но не сумел с ним договориться.

Причиной отказа Энди стал слишком маленький гонорар. Осенью этого года боксер получил травму и выбыл из строя на несколько месяцев. В активе Руиса 35 побед и 2 проигрыша на профессиональном ринге.

Сейчас мексиканец занимает четвертую строчку по линии WBO. В рейтингах трех остальных организаций Руис отсутствует.