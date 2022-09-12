Томпсон раскритиковал Чимаева за энергозатратный стиль ведения боев

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе раскритиковал выступления

Стивен Томпсон Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Он тратит слишком много сил во время своих поединков. В последнем бою он отдал много энергии, чтобы перевести Холлэнда в партер. На этот раз он победил. А что будет дальше? Рано или поздно он встретится с тем, кто выдержит его темп. Что с ним случится, когда бензобак будет пустой? Чимаев классный боец, но очень нелогичный

В последнем поединке Хамзат Чимаев в первом раунде задушил Кевина Холлэнда в рамках со главного события вечера на UFC 279. При этом на видеоповторе было заметно, что швед тяжело дышал после первых двух минут боя.

Всего в активе шведа 12 побед в профессиональной карьере и ни одного поражения. Сейчас Чимаев является третьим номеров в рейтинге полусреднего дивизиона.