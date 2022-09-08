Исраэль Адесанья: «Как боец, Перейра на 6 из 10, но не более»

Действующий чемпион UFC в среднем весе высказался о своем предстоящем сопернике

Исраэль Адесанья Чемпион UFC в среднем весе Перейра очень неплохо пробивает левым хуком. Пожалуй, это его коронный прием. Также он часто ловит соперников коленом, но я на такую уловку точно не попадусь. Но, в целом, он не самый выдающийся соперник. Я бы оценил его максимум на 6 из 10, но не более

Алекс Перейра и Исраэль Адесанья подерутся друг с другом за титул чемпиона в среднем дивизионе на турнире UFC 281. Их очный поединок станет главным событием вечера.

Ранее Перейра и Адесанья дважды встречались друг с другом в рамках турниров по кикбоксингу. Тогда оба боя выиграл бразилец.