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    Исраэль Адесанья: «Как боец, Перейра на 6 из 10, но не более»

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    Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о своем предстоящем сопернике Алексе Перейре.

    Исраэль Адесанья
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    Исраэль Адесанья

  • Исраэль Адесанья
  • Чемпион UFC в среднем весе
  • Перейра очень неплохо пробивает левым хуком. Пожалуй, это его коронный прием. Также он часто ловит соперников коленом, но я на такую уловку точно не попадусь. Но, в целом, он не самый выдающийся соперник. Я бы оценил его максимум на 6 из 10, но не более

    • Алекс Перейра и Исраэль Адесанья подерутся друг с другом за титул чемпиона в среднем дивизионе на турнире UFC 281. Их очный поединок станет главным событием вечера.

    Ранее Перейра и Адесанья дважды встречались друг с другом в рамках турниров по кикбоксингу. Тогда оба боя выиграл бразилец.

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