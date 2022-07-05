Оливейра считает, что его бой с Волкановски точно состоится

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра рассказал
, что думает о бое с Александром Волкановски
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Чарльз ОливейраЭкс-чемпион UFC в легком весеВсе знают, что я хочу драться с Конором, чтобы заработать. Но и со мной тоже хотят встретиться многие. Что я думаю о бое с Волкановски? Считаю, что наш поединок состоится. Он уже сотворил историю в полулегком весе
Чарльз Оливейра в своем последнем поединке одолел в первом раунде удушающим приемом Джастина Гейджи. Для бразильца эта была уже 11-я победа кряду.
Александр Волкановски на прошедшем турнире UFC 276 защитил титул чемпиона в полулегком весе в бою с Максом Холлоуэем.