Оливейра считает, что его бой с Волкановски точно состоится

Экс-чемпион UFC в легком весе рассказал , что думает о бое с

Чарльз Оливейра Экс-чемпион UFC в легком весе Все знают, что я хочу драться с Конором, чтобы заработать. Но и со мной тоже хотят встретиться многие. Что я думаю о бое с Волкановски? Считаю, что наш поединок состоится. Он уже сотворил историю в полулегком весе

Чарльз Оливейра в своем последнем поединке одолел в первом раунде удушающим приемом Джастина Гейджи. Для бразильца эта была уже 11-я победа кряду.

Александр Волкановски на прошедшем турнире UFC 276 защитил титул чемпиона в полулегком весе в бою с Максом Холлоуэем.