Ференцварош
Тоттенхэм
«Ференцварош»
Турнирное положение: Клуб из Будапешта в прошлом сезоне в очередной раз стал чемпионом Венгрии, выиграв таким образом уже свой 35 титул в истории.
В новом же розыгрыше первенства страны «Ференцварош» также претендует на золото и идет сейчас первым.
Ференцварош — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В преддверии данного поединка «фради» смогли на своем поле разгромили «Пушкаш Академи» со счетом 3:0 в рамках чемпионата страны. А перед этим проиграли в Бельгии «Андерлехту» 1:2 в первом туре основного этапа ЛЕ. И этим фиаско была прервана 9-матчевая серия без фиаско.
Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: «Ференцварош» в текущем сезоне успел отыграть уже 15 игр в различных турнирах. В этих поединках «зелено-белые» потерпели всего лишь два проигрыша, три поединка еще свели вничью и отпраздновали десять викторий. И только в трех случаях данного периода клуб из Будапешта уходил с поля без забитого гола, а свои ворота на замке смог сохранить аж в девяти встречах, но большинство этих игр пришлись на чемпионат Венгрии.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: Лондонский коллектив в прошлом розыгрыше АПЛ финишировал на пятой строке, проиграв два балла четвертой, которая давала билет в ЛЧ.
В новом чемпионате Англии «Тоттенхэм» пока только идет восьмым, но лидеру уступает всего пять пунктов.
Последние матчи: «Шпоры» на выходных разгромили в рамках чемпионата страны на выезде «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0, а немногим ранее в первом туре ЛЕ в родных стенах с таким же результатом одолели азербайджанский «Карабах» и обыграли дома «Брентфорд» 3:1 в рамках АПЛ.
Не сыграют: Хын Мин Сон, Ришарлисон и Вилсон Одоберт, а Раду Драгусин — дисквалифицирован.
Состояние команды: К данному поединку «Тоттенхэм» подходит с 4-матчевой победной серией. Причем в трех случаях лондонцы забивали по три гола за поединок. И за все это время они пропустили всего два мяча. А за весь новый сезон коллектив провел восемь встреч в различных турнирах, проиграв в двух из них при одной мировой и пяти выигрышей. И только в одном случае «шпоры» уходили с поля без гола, а свои ворота на замке сохранили в трех играх.
Статистика для ставок
- Ранее между собой эти клубы не встречались
- «Тоттенхэм» вышел победителем из своих предыдущих четырех встреч
- «Ференцварош» выиграл пять из шести своих минувших игр при одном фиаско
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тоттенхэма» — 1.44, победа «Ференцвароша» — 7.75, ничья — 5.25.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.56 и 2.48 соответственно.
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Прогноз: В первую очередь от поединка столь результативных команд стоит ждать верхового исхода. В общем, прогнозируем в этом матче минимум три гола.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 1.91.
Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет фора +1,5 гола на венгерский коллектив, который дома вполне может дать бой именитому сопернику.
Ставка: победа «Ференцвароша» с форой (+1,5) 1.88.