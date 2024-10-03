3 октября во втором туре основного этапа Лиги Европы венгерский «Ференцварош» на своем поле примет английский «Тоттенхэм». Начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ференцварош» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ференцварош»

Турнирное положение: Клуб из Будапешта в прошлом сезоне в очередной раз стал чемпионом Венгрии, выиграв таким образом уже свой 35 титул в истории.

В новом же розыгрыше первенства страны «Ференцварош» также претендует на золото и идет сейчас первым.

Последние матчи: В преддверии данного поединка «фради» смогли на своем поле разгромили «Пушкаш Академи» со счетом 3:0 в рамках чемпионата страны. А перед этим проиграли в Бельгии «Андерлехту» 1:2 в первом туре основного этапа ЛЕ. И этим фиаско была прервана 9-матчевая серия без фиаско.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ференцварош» в текущем сезоне успел отыграть уже 15 игр в различных турнирах. В этих поединках «зелено-белые» потерпели всего лишь два проигрыша, три поединка еще свели вничью и отпраздновали десять викторий. И только в трех случаях данного периода клуб из Будапешта уходил с поля без забитого гола, а свои ворота на замке смог сохранить аж в девяти встречах, но большинство этих игр пришлись на чемпионат Венгрии.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: Лондонский коллектив в прошлом розыгрыше АПЛ финишировал на пятой строке, проиграв два балла четвертой, которая давала билет в ЛЧ.

В новом чемпионате Англии «Тоттенхэм» пока только идет восьмым, но лидеру уступает всего пять пунктов.

Последние матчи: «Шпоры» на выходных разгромили в рамках чемпионата страны на выезде «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0, а немногим ранее в первом туре ЛЕ в родных стенах с таким же результатом одолели азербайджанский «Карабах» и обыграли дома «Брентфорд» 3:1 в рамках АПЛ.

Не сыграют: Хын Мин Сон, Ришарлисон и Вилсон Одоберт, а Раду Драгусин — дисквалифицирован.

Состояние команды: К данному поединку «Тоттенхэм» подходит с 4-матчевой победной серией. Причем в трех случаях лондонцы забивали по три гола за поединок. И за все это время они пропустили всего два мяча. А за весь новый сезон коллектив провел восемь встреч в различных турнирах, проиграв в двух из них при одной мировой и пяти выигрышей. И только в одном случае «шпоры» уходили с поля без гола, а свои ворота на замке сохранили в трех играх.

Статистика для ставок

Ранее между собой эти клубы не встречались

«Тоттенхэм» вышел победителем из своих предыдущих четырех встреч

«Ференцварош» выиграл пять из шести своих минувших игр при одном фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тоттенхэма» — 1.44, победа «Ференцвароша» — 7.75, ничья — 5.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.56 и 2.48 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от поединка столь результативных команд стоит ждать верхового исхода. В общем, прогнозируем в этом матче минимум три гола.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 1.91.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет фора +1,5 гола на венгерский коллектив, который дома вполне может дать бой именитому сопернику.

Ставка: победа «Ференцвароша» с форой (+1,5) 1.88.