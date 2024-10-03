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    «Челси» наберёт первые три очка в Лиге конференций?

    «Челси» — «Гент». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Лига конференций, 3 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Гент»
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    «Челси» — «Брайтон». АПЛ, сезон 2024/2025
    «Челси» сыграет против клуба «Гента» на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Гент», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 03 Октября 2024 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 22:00 Гент

    Гент

  • Бельгия. Про Лига
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    «Челси»

    Турнирное положение: В чемпионате Англии «Челси» занимает 4 место с 13 набранными очками. В 6 туре АПЛ «аристократы» переиграли «Брайтон» (4:2).

    Последние матчи: В еврокубках «Челси» стартовал с 4-го отборочного раунда Лиги конференций, выиграв у швейцарского «Серветта» (2:0 — дома, 1:2 — в гостях). Таким образом английский клуб пробился в основную сетку ЛК.

    Челси — Гент: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Не смогут помочь своей команде в первом туре Лиги конференций из-за мышечной травмы Джеймс и Келлиман.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних 5 матчах «Челси» выиграл четыре матча и одну встречу завершил вничью.

    «Гент»

    Турнирное положение: В чемпионате Бельгии «Гент» занимает 3 место с активом 16 очков. От лидера турнира — команды «Генка» отставание составляет 6 пунктов.

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    • Последние матчи: Бельгийский клуб стартовал в этом сезоне со второго раунда Лиги конференций, одержав победу над клубами «Викингур» (4:1 — дома, 3:0 — в гостях), «Силькеборг» (3:2 — дома, 2:2 — в гостях) и «Партизан» (1:0 — дома, 1:0 — в гостях).

    Не сыграют: Из-за травм в первом туре Лиги конференций не сыграют Хюльсагер и Кумс.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Гент» одержал три победы, одну встречу сыграл вничью и одну проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Челси» одержал четвёртую победу подряд

    • «Гент» занимает второе место в чемпионате Бельгии

    • «Челси» и «Гент» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 6.46, а победа ТНС — в 10.40.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 1.99 и 1.87 соответственно.

    Прогноз: «Челси» в первом туре Лиги конференций должен побежать.

    Ставка: Фора «Челси» (-2) с коэффициентом 2.04.

    Прогноз: В матчах с участием «Челси» и «Гента» в среднем забивается по три мяча, так что в предстоящем матче Лиги конференций можно сыграть на тотале поединка.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.99.

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    «Челси» — «Гент»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на футбол. «Челси» наберёт первые три очка в Лиге конференций?
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