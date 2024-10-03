«Челси» сыграет против клуба «Гента» на старте нового розыгрыша Лиги конференций. Поединок пройдёт 3 октября, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Гент», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: В чемпионате Англии «Челси» занимает 4 место с 13 набранными очками. В 6 туре АПЛ «аристократы» переиграли «Брайтон» (4:2).

Последние матчи: В еврокубках «Челси» стартовал с 4-го отборочного раунда Лиги конференций, выиграв у швейцарского «Серветта» (2:0 — дома, 1:2 — в гостях). Таким образом английский клуб пробился в основную сетку ЛК.

Не сыграют: Не смогут помочь своей команде в первом туре Лиги конференций из-за мышечной травмы Джеймс и Келлиман.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних 5 матчах «Челси» выиграл четыре матча и одну встречу завершил вничью.

«Гент»

Турнирное положение: В чемпионате Бельгии «Гент» занимает 3 место с активом 16 очков. От лидера турнира — команды «Генка» отставание составляет 6 пунктов.

Последние матчи: Бельгийский клуб стартовал в этом сезоне со второго раунда Лиги конференций, одержав победу над клубами «Викингур» (4:1 — дома, 3:0 — в гостях), «Силькеборг» (3:2 — дома, 2:2 — в гостях) и «Партизан» (1:0 — дома, 1:0 — в гостях).

Не сыграют: Из-за травм в первом туре Лиги конференций не сыграют Хюльсагер и Кумс.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Гент» одержал три победы, одну встречу сыграл вничью и одну проиграл.

Статистика для ставок

«Челси» одержал четвёртую победу подряд

«Гент» занимает второе место в чемпионате Бельгии

«Челси» и «Гент» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 6.46, а победа ТНС — в 10.40.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 1.99 и 1.87 соответственно.

Прогноз: «Челси» в первом туре Лиги конференций должен побежать.

Ставка: Фора «Челси» (-2) с коэффициентом 2.04.

Прогноз: В матчах с участием «Челси» и «Гента» в среднем забивается по три мяча, так что в предстоящем матче Лиги конференций можно сыграть на тотале поединка.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.99.