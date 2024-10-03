В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ференцварош» — «Тоттенхэм»

Футбол. Лига Европы

«Ференцварош» прекрасно начал новый сезон. Клуб лидирует в чемпионате Венгрии. Команда набрала 18 очков в шести встречах.

Но в Лиге Европы дела у «Ференцвароша» идут хуже. В первом туре клуб потерпел поражение от «Андерлехта». Венгерский коллектив уступил в Бельгии со счетом 1:2.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

«Тоттенхэм» располагается в середине таблицы АПЛ. Команда набрала 10 очков в шести встречах. У «Тоттенхэма» три победы, одна ничья и два поражения.

В последних двух встречах «Тоттенхэм» добился эффектных разгромных побед. 26 сентября шпоры не испытали проблем во встрече с «Карабахом» (3:0) в Лиге Европы. Спустя три дня «Тоттенхэм» с таким же счетом в АПЛ деклассировал «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 1.42.

«Лацио» — «Ницца»

Футбол. Лига Европы

«Лацио» порадовал болельщиков на старте Лиги Европы. Клуб встречался с киевским «Динамо». Римляне разгромили соперника со счетом 3:0. Голы забили Булайе Диа (дубль) и Фисайо Деле-Баширу.

После успеха в матче Лиги Европы «Лацио» противостоял «Торино» в Серии А. Столичный клуб снова выиграл, на этот раз одолев соперника со счетом 3:2.

«Ницца» на данный момент располагается в середине таблицы Лиги 1. Команда набрала 8 очков в шести встречах. «Ницца» занимает 9-ю строчку, отставая от лидеров на 8 баллов.

В Лиге Европы у «Ниццы» есть одно набранное очко. В первом туре команда дома сыграла вничью с «Реалом Сосьедад».

Скорее всего, предстоящий матч будет богатым на забитые мячи. В последних семи встречах с участием «Лацио» пробивался ТБ 2.5.

Ставка: ТБ 2 за 1.51.

«Порту» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Лига Европы

«Порту» идет в лидирующей группе в чемпионате Португалии. Команда находится на 2-м месте в таблице. Набрано 18 очков в семи встречах. У «Порту» 6 побед, одно поражение и ни одной ничьи.

В сентябре «Порту» из четырех матчей выиграл три. Поражение было только одно. В первом туре Лиги Европы «Порту» уступил «Будё-Глимт» со счетом 2:3.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» неудачно начал новый сезон в АПЛ. Клуб располагается лишь на 11-й строчке в таблице. Манкунианцы записали в актив 7 очков по итогам шести матчей.

«Красные дьяволы» не побеждают с 17 сентября. Тогда подопечные Эрика тен Хага в Кубке лиги разгромили «Барнсли» со счетом 7:0. В предстоящей встрече букмекеры не выделили явного фаворита. Обе команды имеют приблизительно равные шансы на успех.

Ставка: Обе забьют за 1.65.

Общий коэффициент — 3.53.