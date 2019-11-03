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    Ковалев: Я вернусь на ринг и вернусь гораздо более сильным

    Бокс WBO
    Российский боксер Сергей Ковалев поделился впечатлениями от поединка с Саулем Альваресом.

    Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев

    «Это хороший опыт для меня. Немного не оправился от своего последнего поединка (против британца Энтони Ярда), но со мной все в порядке. Альварес действительно великий чемпион. Спасибо за бой и огромное уважение Канело. Он творит историю. Я вернусь на ринг и вернусь гораздо более сильным», — цитирует Ковалева Boxingscene.

    Ковалев не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO. Всего в послужном списке 36-летнего россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.

  • Ковалев проиграл Альваресу и потерял пояс чемпиона мира WBO
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    • 29-летний Канело одержал 53 победы, также у него одно поражение и две ничьи. 0

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