Ковалев: Я вернусь на ринг и вернусь гораздо более сильным

Российский боксерподелился впечатлениями от поединка с Саулем Альваресом.

«Это хороший опыт для меня. Немного не оправился от своего последнего поединка (против британца Энтони Ярда), но со мной все в порядке. Альварес действительно великий чемпион. Спасибо за бой и огромное уважение Канело. Он творит историю. Я вернусь на ринг и вернусь гораздо более сильным», — цитирует Ковалева Boxingscene.

Ковалев не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO. Всего в послужном списке 36-летнего россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.

29-летний Канело одержал 53 победы, также у него одно поражение и две ничьи. 0