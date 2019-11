Ковалев проиграл Альваресу и потерял пояс чемпиона мира WBO

Россиянинне сумел защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (США), он проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

Таким образом, Ковалев утратил титул чемпиона мира, в то время как Сауль завоевал пояс в четвертой весовой категории.

36-летний Ковалев потерпел четвертое поражение в 39 поединках, на его счету также 34 победы и одна ничья. 29-летний Канело одержал 53 победы, также у него одно поражение и две ничьи.

Canelo Alvarez knocks out Sergey Kovalev to win his 4th World Championship (Light Heavyweight).

History has been made.#CaneloKovalev pic.twitter.com/QZZkVd3y7U