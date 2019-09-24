Поветкин готов провести бой в Саудовской Аравии

Российский боксеррассказал о своих планах на ближайшее будущее.

«Пока не могу ничего сказать по своему следующему бою. Я не знаю, буду ли боксировать с Хантером. Мне бы хотелось провести бой с Тайсоном Фьюри. Получится ли это организовать у менеджеров... Ведь у него тоже свои бои.

Хантер — неплохой парень, но про наш возможный бой ничего не могу сказать. Но в декабре в Саудовской Аравии я готов провести бой. Я сейчас постоянно тренируюсь», — приводит слова Поветкина РИА Новости.

Ранее британский промоутер Эдди Хирн заявил, что постарается организовать бой россиянина с Хантером 7 декабря в Саудовской Аравии. 0