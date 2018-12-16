Россиянин Коробов может провести титульный бой

22 декабря в Нью-Йорке, на арене Barclays Center, состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого титульная встреча в среднем весе.

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Предполагалось, что «временный» чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло встретится с Уилли Монро.

Однако Монро провалил допинг-тест, сообщает BoxingScene. Бой уже отменен.

Вероятнее всего, новым соперником Джермалла Чарло станет экс-претендент на титул чемпиона мира, россиянин Матвей Коробов.

Он готовился выступить на том же вечере бокса, но против колумбийца Хуана де Анхеля. Чтобы получить право на бой с Чарло, Коробов должен успеть уложиться в лимит среднего веса (до 72,6 кг). 0