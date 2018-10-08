Бетербиев может провести бой в США или Великобритании

Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весеможет провести бои в США под патронажем известного британского промоутера

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Об этом рассказал брат и тренер 33-летнего российского боксера Абакар Бетербиев.

«Промоутер Эдди Хирн в ближайшее время намерен провести следующие бои Артура в США или Великобритании. У них были планы на три матча, и встреча с Джонсоном стала первой из них, он как сопромоутер занимался организацией боя. И сейчас они должны договориться о двух следующих.

Хирн хочет, чтобы Артур выступил в вечерах бокса, которые они устраивают в США и Великобритании. И Артур не против такого варианта, ему понравились предложенные ему условия», — цитирует Абакара Бетербиева «РИА Новости». 0