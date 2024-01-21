Дю Плесси отобрал у Стрикленда пояс UFC в среднем весе

На UFC 297 состоялся титульный поединок в среднем весе с участием. Их встреча продлилась все 5 раундов.

Раздельным решением судей победу одержал Дю Плесси и стал первым в истории чемпионом промоушена из ЮАР. Дрикус в UFC еще не потерпел ни единого поражения.

Он выиграл в организации все 7 поединков. Всего в активе Дрикуса 20 побед и 2 проигрыша в смешанных единоборствах.

По окончании титульного противостояния со Стриклендом новый чемпион бросил вызов Исраэлю Адесаньи. Для Шона это поражение стало первым за полтора года. Ранее американский боец шел на серии из трех побед кряду.