Ковалев готов завершить карьеру

Бывший чемпион мира по версии WBO россиянинзаявил в своем Instagram, что готов закончить карьеру после третьего в карьере поражения.

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«У меня все хорошо. Сейчас нужно провериться, МРТ сделать, все эти мероприятия после таких непредвиденных ситуаций. Пропустил "плюшечку", не смог собраться, видимо, подустал, пришло время вешать перчатки, передавать опыт другим путём. Спасибо за поддержку, за веру в меня. Извиняюсь, что разочаровал кого-то. Это бокс, всякое бывает. Посмотрим, не буду делать поспешных выводов. Пройдет время, и приму решение, что делать дальше», — написал Ковалев.

Минувшей ночью россиянин был нокаутирован колумбийцем Элейдером Альваресом, который стал чемпионом мира по версии WBO. 0