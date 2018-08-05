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    Ковалев готов завершить карьеру

    WBO
    Бывший чемпион мира по версии WBO россиянин Сергей Ковалев заявил в своем Instagram, что готов закончить карьеру после третьего в карьере поражения.

    Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев
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    «У меня все хорошо. Сейчас нужно провериться, МРТ сделать, все эти мероприятия после таких непредвиденных ситуаций. Пропустил "плюшечку", не смог собраться, видимо, подустал, пришло время вешать перчатки, передавать опыт другим путём. Спасибо за поддержку, за веру в меня. Извиняюсь, что разочаровал кого-то. Это бокс, всякое бывает. Посмотрим, не буду делать поспешных выводов. Пройдет время, и приму решение, что делать дальше», — написал Ковалев.

    Минувшей ночью россиянин был нокаутирован колумбийцем Элейдером Альваресом, который стал чемпионом мира по версии WBO. 0

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