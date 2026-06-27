BetBoom и ФК «Динамо» завершают партнёрство

Букмекерская компания BetBoom и футбольный клуб «Динамо» объявляют о завершении сотрудничества, продолжавшегося 3,5 года.
Это было настоящее партнёрство — не в смысле контракта, а в смысле того, как мы работали. Мы вместе придумывали форматы, которых раньше не существовало, выходили за пределы футбола и находили аудиторию там, где её не ждали. Горжусь каждым проектом, который мы сделали вместе. Мы благодарны «Динамо» за проделанную работу и желаем им успехов в дальнейшем!Михаил АртемьевДиректор по маркетингу BetBoom
С самого начала сотрудничества мы в «Динамо» ощущали, что партнёр в нас поверил — и доверяет нам. Это особенно приятно потому, что у компании BetBoom — по-настоящему лидерское, прогрессивное мышление, это сильный, задающий тренды игрок на спортивном и букмекерском рынке. Сейчас, по прошествии 3,5 лет, можно с уверенностью сказать — партнёрство «Динамо» с BetBoom получилось успешным. И наш клуб, и букмекерская компания укрепили позиции и выросли как по аудиторным, так и по бизнес-показателям. Вместе нам удалось создать такие уникальные активы для болельщиков, как BetBoom Дом Динамо в ГУМе, международные турниры BetBoom Братский кубок и BetBoom Global Challenge, провести BetBoom Streamers Battle х Динамо на многотысячной арене, фантастические шоу-матчи, например, «Убойный футбол», создать классные коллаборации и прекрасный матчевый день на нашей арене. Благодарим партнёра за этот невероятный опыт!Дмитрий Манкинкоммерческий директор ФК «Динамо» Москва
За это время стороны реализовали десятки совместных проектов, охвативших футбол, киберспорт, моду и городскую культуру.
BetBoom Братский Кубок
Одним из главных совместных событий стал BetBoom Братский Кубок — турнир, объединивший клубы России и Сербии, собравший более 151 000 зрителей на стадионах за 12 матчей. Проект был удостоен наград на премиях MARSPO и «Событие года».
BetBoom МКС-2023 и «Убойный медиафутбол»
Медиафутбольное направление стало одним из самых резонансных. BetBoom Московский кубок селебрити привлёк 19 000 зрителей на стадион и собрал 90 000 000 просмотров. Шоу-матч BetBoom «Убойный медиафутбол» прошёл при 22 442 зрителях, набрал свыше 50 000 000 просмотров.
BetBoom Dynamo Global Challenge
В рамках международного проекта BetBoom Dynamo Global Challenge «Динамо» провело два матча в ОАЭ против китайских клубов «Шанхай Шэньхуа» и «Ченду Жунчен». Трансляции игр на ТВ собрали многомиллионную аудиторию
За пределами футбола
Партнёрство вышло далеко за рамки спортивных результатов. BetBoom Дом Динамо в ГУМе за время работы принял десятки тысяч гостей, сотни мероприятий и концертов почти ста артистов, став точкой пересечения футбола, культуры и лайфстайла.
В сфере моды стороны реализовали коллаборации с самыми разными брендами: Perque, MOZI, Murmurizm, Sputnik, FABLE и другими. В киберспорте — провели BetBoom Streamers Battle х Динамо по Dota 2 и CS2. Стадии плей-офф обоих турниров прошли в офлайне на волейбольной арене «Динамо», где собрали тысячи зрителей на трибунах. Охват в социальных сетях превысил 66 000 000, аудитория на Twitch и YouTube — 41 000 000 просмотров.
В честь завершения этой яркой истории длиной в 3,5 года BetBoom начислит всем пользователям, ставившим на чемпионство «Динамо» в течение партнёрства, по 3 500 фрибетов! Также букмекерская компания запускает промокод BYEBYE на безусловный фрибет 3500 для новых пользователей.