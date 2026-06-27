Букмекерская компания BetBoom и футбольный клуб «Динамо» объявляют о завершении сотрудничества, продолжавшегося 3,5 года.

BetBoom и ФК «Динамо» завершают партнёрство BetBoom

Это было настоящее партнёрство — не в смысле контракта, а в смысле того, как мы работали. Мы вместе придумывали форматы, которых раньше не существовало, выходили за пределы футбола и находили аудиторию там, где её не ждали. Горжусь каждым проектом, который мы сделали вместе. Мы благодарны «Динамо» за проделанную работу и желаем им успехов в дальнейшем! Михаил Артемьев Директор по маркетингу BetBoom

С самого начала сотрудничества мы в «Динамо» ощущали, что партнёр в нас поверил — и доверяет нам. Это особенно приятно потому, что у компании BetBoom — по-настоящему лидерское, прогрессивное мышление, это сильный, задающий тренды игрок на спортивном и букмекерском рынке. Сейчас, по прошествии 3,5 лет, можно с уверенностью сказать — партнёрство «Динамо» с BetBoom получилось успешным. И наш клуб, и букмекерская компания укрепили позиции и выросли как по аудиторным, так и по бизнес-показателям. Вместе нам удалось создать такие уникальные активы для болельщиков, как BetBoom Дом Динамо в ГУМе, международные турниры BetBoom Братский кубок и BetBoom Global Challenge, провести BetBoom Streamers Battle х Динамо на многотысячной арене, фантастические шоу-матчи, например, «Убойный футбол», создать классные коллаборации и прекрасный матчевый день на нашей арене. Благодарим партнёра за этот невероятный опыт! Дмитрий Манкин коммерческий директор ФК «Динамо» Москва

За это время стороны реализовали десятки совместных проектов, охвативших футбол, киберспорт, моду и городскую культуру.

BetBoom Братский Кубок

Одним из главных совместных событий стал BetBoom Братский Кубок — турнир, объединивший клубы России и Сербии, собравший более 151 000 зрителей на стадионах за 12 матчей. Проект был удостоен наград на премиях MARSPO и «Событие года».

BetBoom МКС-2023 и «Убойный медиафутбол»

Медиафутбольное направление стало одним из самых резонансных. BetBoom Московский кубок селебрити привлёк 19 000 зрителей на стадион и собрал 90 000 000 просмотров. Шоу-матч BetBoom «Убойный медиафутбол» прошёл при 22 442 зрителях, набрал свыше 50 000 000 просмотров.

BetBoom Dynamo Global Challenge

В рамках международного проекта BetBoom Dynamo Global Challenge «Динамо» провело два матча в ОАЭ против китайских клубов «Шанхай Шэньхуа» и «Ченду Жунчен». Трансляции игр на ТВ собрали многомиллионную аудиторию

За пределами футбола

Партнёрство вышло далеко за рамки спортивных результатов. BetBoom Дом Динамо в ГУМе за время работы принял десятки тысяч гостей, сотни мероприятий и концертов почти ста артистов, став точкой пересечения футбола, культуры и лайфстайла.

В сфере моды стороны реализовали коллаборации с самыми разными брендами: Perque, MOZI, Murmurizm, Sputnik, FABLE и другими. В киберспорте — провели BetBoom Streamers Battle х Динамо по Dota 2 и CS2. Стадии плей-офф обоих турниров прошли в офлайне на волейбольной арене «Динамо», где собрали тысячи зрителей на трибунах. Охват в социальных сетях превысил 66 000 000, аудитория на Twitch и YouTube — 41 000 000 просмотров.

В честь завершения этой яркой истории длиной в 3,5 года BetBoom начислит всем пользователям, ставившим на чемпионство «Динамо» в течение партнёрства, по 3 500 фрибетов! Также букмекерская компания запускает промокод BYEBYE на безусловный фрибет 3500 для новых пользователей.