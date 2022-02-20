Йохауг выиграла женский марафон на Олимпиаде в Пекине

Норвежская лыжницазавоевала золотую медаль в марафонской гонке на 30 км на Олимпийских играх в Пекине.

Второе место в пекинском марафоне у представительницы США Джесси Диггинс, бронзу выиграла финка Кертту Нисканен.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, которая заняла пятое место. Мария Истомина финишировала девятой, Анастасия Рыгалина — 17-й.

Наталья Непряева не смогла завершить гонку. Россиянка снялась с дистанции после того, как прошла около пять километров.

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Женщины

Масс-старт. 30 км свободным стилем

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1:24.54,0.

2. Джесика Диггинс (США) +1.43,3.

3. Кертту Нисканен (Финляндия) +2.33,3.

4. Йонна Сундлинг (Швеция) +2.35,4.

5. Татьяна Сорина (Россия) +2.37,2...

9. Мария Истомина (Россия) +3.06,1...

17. Анастасия Рыгалина (Россия) +6.28,1.

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