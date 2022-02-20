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    Йохауг выиграла женский марафон на Олимпиаде в Пекине

    Пекин-2022 Сборная России Лыжные гонки
    Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала золотую медаль в марафонской гонке на 30 км на Олимпийских играх в Пекине.

    Тереза Йохауг
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    Тереза Йохауг

    Второе место в пекинском марафоне у представительницы США Джесси Диггинс, бронзу выиграла финка Кертту Нисканен.

    Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, которая заняла пятое место. Мария Истомина финишировала девятой, Анастасия Рыгалина — 17-й.

    Наталья Непряева не смогла завершить гонку. Россиянка снялась с дистанции после того, как прошла около пять километров.

    Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Женщины
    Масс-старт. 30 км свободным стилем

    1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1:24.54,0.
    2. Джесика Диггинс (США) +1.43,3.
    3. Кертту Нисканен (Финляндия) +2.33,3.
    4. Йонна Сундлинг (Швеция) +2.35,4.
    5. Татьяна Сорина (Россия) +2.37,2...
    9. Мария Истомина (Россия) +3.06,1...
    17. Анастасия Рыгалина (Россия) +6.28,1.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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